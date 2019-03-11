В школах Азербайджана пройдет выпускной экзамен

БАКУ /Trend/ - В школах Азербайджана 17 марта пройдет выпускной экзамен, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Экзамен на базе общего среднего образования (9 лет) для выпускников общеобразовательных школ пройдет в городе Мингячевир, Агджабединском, Агдашском, Агстафинском, Балакенском, Бейлаганском, Джалилабадском, Физулинском, Гедабейском, Гекчайском, Гаджигабульском, Исмаиллинском, Лерикском, Масаллинском, Нефтчалинском, Гахском, Газахском, Гобустанском, Губинском, Гусарском, Сальянском, Сиязаньском, Шамкирском, Товузском, Уджарском, Хызинском, Ходжавендском, Ярдымлинском, Загатальском районах, а также школах-интернатах, школах с обучением на английском языке, школах исправительных учреждений в городе Баку и в школах на острове Чилов.

Учащиеся, которые будут участвовать в выпускном экзамене, и учебные заведения могут распечатать пропускные листы, пройдя по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=46

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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