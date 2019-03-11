Сборные Азербайджана и Италии по художественной гимнастике провели товарищескую встречу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Национальные команды Азербайджана и Италии по художественной гимнастике провели товарищескую встречу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

В городе Десио в индивидуальной программе среди взрослых выступили Зохра Агамирова, Вероника Гудис и Дарья Сорокина, в групповых упражнениях - Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Сияна Василева, Зейнаб Гумметова, индивидуальные гимнастки среди юниоров Арзу Джалилова, Нармина Самедова и Фарида Сафиярзаде, в групповой команде - Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акперова.

Отметим, что первая встреча с командой Азербайджана итальянской сборной, проводящей традиционные товарищеские встречи в начале сезона, прошла успешно.

Поездка в Десио стала своего рода проверочной тренировкой для членов азербайджанской сборной, которую ожидают важные соревнования.

Две национальные команды, обменявшись опытом, полностью выполнили свои программы. Наряду с этим, гимнасты представили и свои выступления. На однодневной встрече был оценен уровень подготовки к международным соревнованиям.

Через день после товарищеской встречи главный тренер сборной Азербайджана Мариана Василева провела мастер-класс для итальянских тренеров.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.