В Азербайджане кустарные цеха наносят ущерб экологии - депутат

12 марта 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане многие кустарные цеха наносят ущерб экологии. Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сказала депутат Эльмира Ахундова, сообщает во вторник Trend.

«А сколько дыма и вредных веществ выбрасывают в атмосферу дома торжеств! И мы этим дышим. Благо, в ветреную погоду воздух в Баку немного очищается», - сказала она.

Депутат упомянула и о запахе мазута на Бакинском бульваре и территории White city, добавив, что, по ее мнению, минэкологии и природных ресурсов должно принять серьезные меры в этом направлении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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