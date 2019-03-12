В Азербайджане кустарные цеха наносят ущерб экологии - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане многие кустарные цеха наносят ущерб экологии. Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сказала депутат Эльмира Ахундова, сообщает во вторник Trend.

«А сколько дыма и вредных веществ выбрасывают в атмосферу дома торжеств! И мы этим дышим. Благо, в ветреную погоду воздух в Баку немного очищается», - сказала она.

Депутат упомянула и о запахе мазута на Бакинском бульваре и территории White city, добавив, что, по ее мнению, минэкологии и природных ресурсов должно принять серьезные меры в этом направлении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)