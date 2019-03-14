Азербайджанская гимнастка: Самое главное – это справиться с собой и достойно выступить

14 марта 2019 00:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Конкуренция на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике будет очень высокой, сказала Trend лидер женской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике призер Кубков мира, гимнастка Марина Некрасова.

«У каждого есть шанс на победу, самое главное – это справиться с собой и достойно выступить», - сказала Некрасова.

Говоря о своих ожиданиях от Кубка мира, гимнастка отметила, что хотела бы попробовать новую программу и сделать для себя выводы, к чему дальше стремиться и какие работы надо будет провести в этом году.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который состоится в Баку 14-17 марта в Национальной арене гимнастики, соберет сильнейших гимнастов из 41 страны. Соревнование имеет важное значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Ожидается, что на Кубке мира за путевку на Олимпиаду будут бороться 121 гимнаст и 49 гимнасток. Набравшие самые высокие баллы спортсмены также получат традиционный кубок AGF Trophy.

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