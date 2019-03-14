Азербайджанские болельщики очень сильно нас поддерживают – турецкий гимнаст

БАКУ /Trend/ - Турецкий гимнаст Ферхат Ариджан остался доволен своим выступлением в ходе первого дня соревнований Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике, об этом спортсмен сказал Trend в четверг.

"Первый день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике прошел хорошо. Я вошел в число финалистов в упражнениях на параллельных брусьях. Мог выполнить упражнение лучше, чем это сделал, но, все равно доволен выступлением. Надеюсь, что в финале покажу хороший результат", - отметил он.

Гимнаст рассказал, что уже многократно приезжал в столицу Азербайджана, и чувствует здесь себя как дома. "Азербайджанские болельщики очень сильно нас поддерживают, за что хочу выразить им большую признательность. Выступая на соревнованиях в Баку получаю большое удовольствие и чувствую себя счастливым", - добавил Ариджан.

Напомним, турецкий гимнаст Ферхат Ариджан прошел в финал Кубка в упражнениях на параллельных брусьях с результатом 14,666 балла.

В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

Отметим, что в первые два дня четырехдневных соревнований пройдут квалификации, а в последние два дня - финалы. Также, в турнире, гимнастам, набравшим самый высокий бал за исполнение, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева)

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