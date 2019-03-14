Национальная арена гимнастики в Баку очень красивая – гимнаст из Казахстана

14 марта 2019 22:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира по мужской и женской спортивной гимнастике в Баку для спортсменов созданы хорошие условия, об этом в четверг сказал Trend гимнаст из Казахстана Милад Карими.

Карими прошел в финал Кубка мира в вольных упражнениях с результатом 14,433 балла. "Доволен своим выступлением в квалификации, однако не выполнил всю программу по сложности", - добавил он.

Спортсмен отметил, что Национальная арена гимнастики в Баку – очень красивая.
"Кубок мира в Баку организован очень хорошо. Условия для спортсменов созданы хорошие. Арена гимнастики очень красивая, много зрителей сегодня пришли посмотреть соревнования", - сказал Карими.

В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

Отметим, что в первые два дня четырехдневных соревнований пройдут квалификации, а в последние два дня - финалы. Также, в турнире, гимнастам, набравшим самый высокий бал за исполнение, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева)

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