Евреи Великобритании впечатлены дружбой между Азербайджаном и Израилем

Азербайджан посетила делегация еврейской общины Великобритании во главе с одним из ее лидеров, Исраэлем Вайнштоком. Программа поездки включала в себя знакомство с достопримечательностями города Баку, наследием местной еврейской культуры, передает Trend.

«Поездка в Азербайджан произвела на меня неизгладимое впечатление», - в беседе с корреспондентом СТМЭГИ сказал один из лидеров еврейской общины Великобритании Исраэль Вайншток.

По его словам, в Азербайджане представители горских евреев, грузинских евреев и ашкенази живут в мире и благополучии, при том, что большинство населения страны исповедует ислам.

«Мы счастливы, что азербайджанский и еврейский народы живут в гармонии со своими соседями. Однако дело не только в этом. Как мне известно, Азербайджан активно поддерживает иудаизм, выделяя деньги синагогам, различным еврейским организациям. Очень впечатляет то, что удалось сохранить традиции и обычаи евреев, которые живут в Азербайджане более тысячу лет. Вот что важно», - отметил Вайншток.

В рамках поездки в Азербайджан, рассказывает он, еврейская делегация посетила Приморский национальный парк, «Ичеришехер», синагогу грузинских евреев, евреев-Ашкенази.

«Мы также поехали в Губу и посетили синагогу горских евреев. Кроме того, был организован большой ужин с участием руководителей еврейских общин в Баку. На ужине принимало участие около 45-50 человек, которые представляли все еврейские сообщества. Здесь были представители евреев Ашкенази, грузинских евреев, посольства Израиля. Мы наладили тесные связи», - подчеркнул Исраэль Вайншток.

Говоря об азербайджано-израильских отношениях, бывший лидер еврейской общины Великобритании сказал, что до поездки в Азербайджан они не были хорошо осведомлены о динамичном развитии двусторонних отношений.

«Азербайджан - крупнейший покупатель израильского оружия. С другой стороны, Израиль - крупнейший покупатель азербайджанской нефти. Вы живете в регионе, который представляет огромную важность. На юге Азербайджан граничит с Ираном, на севере - с Россией. Для Израиля такой регион является очень важным. Азербайджан в последнее время является излюбленным местом для израильских туристов. Около 40-50 тысяч израильских туристов ежегодно посещают Азербайджан прямым рейсом Тель-Авив-Баку. Азербайджан и Израиль также помогают друг другу в сфере экономики и в других областях. Мы очень впечатлены дружбой между Азербайджаном и Израилем, дружелюбием азербайджанского народа. У вас прекрасная страна», - резюмировал Исраэль Вайншток.

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