В Баку нас очень тепло принимают – гимнастка из Казахстана

БАКУ / Trend / - Казахстанская гимнастка Екатерина Чуйкина, участвующая в Кубке мира FIG по спортивной гимнастике, оценивает свое выступление на соревновании как удовлетворительное. Об этом спортсменка сказала в пятницу Trend.

«Выступила удовлетворительно, где-то довольна выступлением, где-то нет, были небольшие неудачи. Наверное, сказалось волнение, нужно готовиться и морально, и физически», - добавила она.

Гимнастка приехала в столицу Азербайджана впервые, и, по ее словам, город произвел на нее самое положительное впечатление.

«В Баку я впервые, впечатления шикарные, соревнования достойные - проводятся на высшем уровне, зал красивый, хорошая конкуренция. В Баку мне нравится, нас очень тепло здесь принимают. Еще не успела совершить прогулку по городу, но планирую», - отметила она.

Отметим, что 14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.