В Азербайджане изменились правила продажи сигарет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продавец должен будет требовать документы от лица, желающего купить сигареты, в случае сомнений, возникших относительно достижения покупателем совершеннолетия.

Кабинет министров внес в связи с этим изменения в «Правила торговли, общественного питания, бытового и других видов обслуживания в Азербайджане», сообщает Trend.

Согласно изменениям, добавлен новый пункт.

В этом пункте отмечается, что лицо, осуществляющее непосредственный отпуск табачных изделий (продавец), в случае сомнения относительно совершеннолетия лица, использующего табачную продукцию (покупателя), должно потребовать от покупателя документ, подтверждающий его личность и возраст.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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