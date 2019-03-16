В Азербайджане изменились правила продажи сигарет

16 марта 2019 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продавец должен будет требовать документы от лица, желающего купить сигареты, в случае сомнений, возникших относительно достижения покупателем совершеннолетия.

Кабинет министров внес в связи с этим изменения в «Правила торговли, общественного питания, бытового и других видов обслуживания в Азербайджане», сообщает Trend.

Согласно изменениям, добавлен новый пункт.

В этом пункте отмечается, что лицо, осуществляющее непосредственный отпуск табачных изделий (продавец), в случае сомнения относительно совершеннолетия лица, использующего табачную продукцию (покупателя), должно потребовать от покупателя документ, подтверждающий его личность и возраст.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Парламент Азербайджана принял отчет Кабмина
Политика 15 марта 19:02
Азербайджан и Китай обсудили двустороннее сотрудничество
Политика 14 марта 09:15
Кабмин Азербайджана о снижении цен на квартиры в многоэтажных зданиях
Бизнес 8 марта 09:57
Оглашены сроки начала бурения на одном из крупных нефтяных месторождений Азербайджана
Энергетика 7 марта 14:59
Азербайджан вернул около 24% полученных кредитов
Финансы 7 марта 13:36
В Азербайджане в среднем на 30% увеличились зарплаты 450 тыс работников - министерство
Финансы 5 марта 13:50
Лента новостей
В Сальянском районе открылся после ремонта мост над рекой Кура
Общество 11:27
Франция готова вложить в экономику Северо-Казахстанской области 200 млн евро
Экономика 11:17
В Туркменистане готовятся к посевной хлопчатника
Бизнес 11:11
Изменена стоимость проезда в поездах Баку-Гянджа-Баку
Общество 11:07
Туркменистан готовится к участию в World Expo 2020
Туркменистан 10:56
Власти КНР создадут первый в стране центр по восстановлению Великой Китайской стены
Китай 10:52
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 10:45
Глава МВД Турции заявил о ликвидации свыше 3 тыс. террористов
Турция 10:45
Фонд Гейдара Алиева раздает малообеспеченным семьям подарки по случаю праздника Новруз (ФОТО)
Общество 10:38