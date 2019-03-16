В Баку определились победители Кубка мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке

БАКУ /Trend/ - Американская гимнастка Джейд Кэри (США) заняла первое место на проходящем в Баку Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в опорном прыжке.
Второе место заняла Оксана Чусовитина (Узбекистан), третье - Алекса Морено (Мексика).
Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова заняла шестое место.
Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.
Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня проходят финалы.
(Автор: Джани Бабаева)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.