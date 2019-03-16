В Баку определились победители Кубка мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке

БАКУ /Trend/ - Американская гимнастка Джейд Кэри (США) заняла первое место на проходящем в Баку Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

Второе место заняла Оксана Чусовитина (Узбекистан), третье - Алекса Морено (Мексика).

Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова заняла шестое место.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.

Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня проходят финалы.

(Автор: Джани Бабаева)

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