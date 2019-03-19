В Азербайджане в праздничные дни не будет осуществляться прием документов в I класс

19 марта 2019 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Система электронного приема документов в первый класс не будет работать в дни праздника Новруз, сказал во вторник заведующий сектором минобразования Джасарет Валехов.

По словам Валехова, система не будет работать с 15:00 часов 19 марта до 10:00 часов 27 марта.

Напомним, что с 13 марта посредством электронной системы стартовал прием документов в первый класс государственных общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год.

В 2019-2020 учебном году прием в первый класс в общеобразовательные школы в Баку, Гяндже, Мингячевире, Ширване, Нафталане, Абшеронском, Самухском и Евлахском районах будет осуществляться по электронной системе.

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Весна наступит в стране 21 марта в 01:58 по бакинскому времени.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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