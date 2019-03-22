В Азербайджане с апреля будет выплачиваться стипендия Президента инвалидам I группы, получающим трудовую пенсию

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане со следующего месяца в рамках распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах в сфере усиления социальной защиты населения» от 25 февраля 2019 года будет выплачиваться стипендия Президента инвалидам первой группы, получающим трудовую пенсию.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, в настоящее время ежемесячная стипендия Президента выплачивается лицам с I группой инвалидности, которые стали инвалидами по причине общего заболевания, заболевания в период военной службы, трудовой травмы и профессионального заболевания, нахождения в зоне военных операций, во время ликвидации аварии в Чернобыльской АЭС, получающим социальные пособия.

С первого апреля эта ежемесячная стипендия будет выплачиваться также лицам с I группой инвалидностью, получающим трудовую пенсию.

Также размер этой стипендии со следующего месяца повысится с 73 до 100 манатов.

Кроме того, с первого апреля ежемесячная стипендия Президента (50 манатов) будет выплачиваться и лицам, которые ухаживают за инвалидами I группы.

Распоряжение охватывает 577 тысяч граждан, из которых около 300 тысяч являются инвалидами.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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