Будьте внимательны при покупке молока и молочных продуктов

25 марта 2019 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана предупредило население о том, на какую информацию следует обращать внимание при покупке молочных продуктов, чтобы избежать опасных заболеваний, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Согласно сообщению, это название и адрес производителя; наименование продукта; жирность; торговый знак; вес нетто; срок годности; состав; информация по употреблению; срок и условия хранения; номер стандарта и пр., .

Пакеты, в которые расфасованы молочные продукты, должны быть невредимыми, на упаковке должен быть указан их срок годности. Молоко - скоропортящийся продукт, поэтому покупать его надо столько, сколько необходимо для употребления, и сразу после покупки хранить в холодильнике. Употребление просроченных молочных продуктов опасно для здоровья. Следует знать, что нарушение условий и срока хранения ускоряет размножение в них бактерий.

Отметим, что молоко и молочные продукты широко используются людьми. Молоко - отличный стимулятор, и способствует лучшему усвоению других питательных веществ, поступающих в организм.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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