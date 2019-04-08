В Азербайджане завтра ожидается до 21 градуса тепла

8 апреля 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром, местами, возможны туман и легкая морось. Будет дуть северо-западный ветер, который днем сменится южным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем 13-17 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80 процентов, а днем – 55-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди.

Ночью и утром местами ожидается туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем – 16-21 градус тепла, в горах ночью – 0-5, днем – 7-12 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове 9-10 апреля ожидается умеренная погода, особенно благоприятная для метеочувствительных людей.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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