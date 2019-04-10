Состоялся астрономический фестиваль, посвященный 100-летию БГУ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялся астрономический фестиваль, посвященный 100-летию Бакинского государственного университета, организованный вузом, Республиканским центром развития детей и молодежи министерства образования и планетарием Tusi Bohm, сообщает в среду Trend со ссылкой на вуз.

На мероприятии были представлены 100 моделей космических аппаратов и космической одежды, изготовленных участниками конкурса «Инженер будущего», проведенный среди бакинских школьников, а также фотовыставка астрономов-любителей.

Основная цель проведения конкурса и презентации фотовыставки заключается в расширении астрономических знаний школьников, повышении их интереса к космической индустрии,

усовершенствовании знаний и навыков учащихся в области астрономического просвещения. Другими задачами является обеспечение активного вовлечение школьников в астрономические кружки и пропаганда космической инженерии среди них, а также привлечение внимания общественности.

Фестиваль, на котором демонстрировались и телескопы астрономов-любителей, вызвал большой интерес участников.

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