В Азербайджане продолжается месячник "Чистое небо" (ФОТО)

12 апреля 2019 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках месячника «Чистое небо» в Сумгайыте прошло просветительско-профилактическое мероприятие дорожной полиции.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство внутренних дел, в ходе рейда, осуществленного сотрудниками отдела государственной дорожной полиции Сумгайытского городского управления полиции, были оштрафованы владельцы автомобилей, не соответствующих нормативам.

Мероприятие проводилось с целью контроля в сфере предотвращения загрязнения атмосферы выхлопными газами, а также принятия надлежащих административных мер в отношении нарушителей.

В отношении пяти автовладельцев были составлены протоколы в соответствии с Кодексом об административных проступках. Также были оштрафованы водители, допустившие другие нарушения дорожных правил.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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