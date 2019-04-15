В Азербайджане состоится очередной выпускной экзамен

15 апреля 2019 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В спецшколах - интернат-школах, школах с английским уклоном, школе на о.Чилов, а также для лиц, обучающихся в исправительных учреждениях Баку, Мингячевира, Шамкира, Гедабея, Агстафы, Газаха, Товуза, Балакена, Загаталы, Гаха, Ярдымлы, Джалилабада, Масаллы, Лерика, Гекчая, Агдаша, Уджара, Исмаилы, Гобустана, Агджабеди, Ходжавенда, Физули, Бейлагана, Сальяна, Нефтчалы, Гаджигабула, Гусара, Губы, Сиязани, Хызы 21 апреля состоится выпускной экзамен на базе полного (11 лет) среднего образования, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Участвующие в экзамене могут распечатать пропускной экзаменационный лист на линке

https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=46

Учебные заведения могут распечатать их для всех учащихся также посредством этого линка.

Учащиеся могут узнать номер своей работы в школе.

Учащимся, у которых нет фотографии в документе, подтверждающем личность, справку, которую должно предоставить учебное заведение, можно загрузить с сайта ГЭЦ.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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