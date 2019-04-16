В Азербайджане и Голландии почтят память азербайджанцев, погибших в борьбе против фашизма

16 апреля 2019 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 3-9 мая Конгресс азербайджанцев Европы совместно с Конгрессом азербайджанцев Бенилюкса проведут в Азербайджане и странах Бенилюкса ряд мероприятий, приуроченных к Дню Победы.

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятиях будут участвовать представители Организации ветеранов Азербайджана, Объединения воинов-интернационалистов Азербайджана, Общества национальных героев Азербайджана, Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в Нидерландах, представительства Азербайджана в НАТО, руководство дипломатического корпуса в Брюсселе, глава исполнительной власти Загатальского района, в котором родился Национальный герой Мамед Мамедов, представители азербайджанских и турецких организаций в Нидерландах и Бельгии, руководство мэрии и представители общественности города Остервейк, представители СМИ Азербайджана, Нидерландов и Бельгии.

Отметим, что во время Второй Мировой Войны в 1941-1945 годах группа советских солдат-азербайджанцев совместно с голландцами принимала активное участие в борьбе против фашизма, которая велась Движением Сопротивления в Нидерландах, и сыграла важную роль в освобождении страны

Один из них - Мамедов Мамед ("Медо"), удостоенный впоследствии высшей награды Нидерландов - звания "Рыцаря Королевского ордена Оранье-Нассау", руководил партизанским движением в городе Остервейк, впоследствии остался жить в Нидерландах, обзавелся семьей, и внес немалую лепту в послевоенное развитие страны.

Нидерланды высоко оценили заслуги нашего соотечественника. Мамедов был удостоен почетного звания Национального героя Нидерландов и почетного члена Королевского дворца Нидерландов, назван первым почетным гражданином города Остервейк. В честь Мамедова в Остервейке была заложена улица “Mammadovpad”, установлена памятная доска.

Министр национальных меньшинств и интеграции Нидерландов Герд Леерс назвал азербайджанцев народом, заслужившим первенство в интеграции в его страну.

В программу запланированных мероприятий входят:

- 3 мая - Посещение братской могилы Stedelijk Van Genk в Бельгии и почтение памяти захороненных там азербайджанских солдат, официальная церемония;

- 4 мая - Официальная церемония в нидерландском городе Остервейк;

Посещение азербайджанской делегацией улицы “Mammadovpad” и Памятного мемориального ансамбля. Показ в Остервейк фильма о Национальном герое “Медо” для местных жителей. Презентация книги руководителя медиа-центра Baku Network Эльхана Алескерова о М.Мамедове “Потерянное время” . Встреча с дочерью Национального героя Ненси Мамедовой и другими близкими;

- 5 мая - Посещение братского захоронения Amersfoort Leusden. Почтение памяти захороненных там азербайджанских солдат и возложение венков. Официальная церемония;

- 6 мая - Азербайджанская делегация отправляется в Азербайджан:

- 7 мая - Прибытие делегации в село Муганлы Загатальского района, в котором родился Национальный герой. Открытие мемориального музейного уголка Мамеда Мамедова для увековечивания памяти героя;

- 8 мая - Встреча членов семьи Национального героя с учениками и педагогами сельской средней школы и общественностью;

- 9 мая - Участие членов семьи Мамедова во встрече, которая будет проведена в Баку в честь Дня Победы.

В мероприятиях примут участие представители местных СМИ Нидерландов и Бельгии.

(Автор:Джейхун Алекперов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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