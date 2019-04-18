Верховный суд отклонил жалобу экс-главы Межбанка Азербайджана

18 апреля 2019 21:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Верховном Суде Азербайджана завершилось заседание по рассмотрению кассационной жалобы по судебному решению в отношении арестованных экс-председателя ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева , бывшего генерального директора, ООО "İnter Security" , осуществляющего административную охрану административных зданий банка, Ибрагима Гусейнова, бывшего директора Бакинского завода по переработке фундука Азада Джавадова, и бывшего руководителя Наримановского филиала банка Мухаммеда Джахангирова.

Как сообщает в четверг Trend, на заседании, прошедшем под председательством Инглаба Насирова, был вынесен вердикт. Согласно решению суда, срок заключения Ибрагима Гусейнова был сокращен с 8 до 5 лет, срок лишения свободы Гаджиева и остальных осужденных остался неизменным.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гаджиев ранее был приговорен к 15-ти годам, Джавадов - к 10-ти годам и 11 месяцам, Гусейнов - к восьми годам лишения свободы, Джахангиров же был осужден на 7,5 лет условно.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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