В Баку стартовали соревнования Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy, сообщает Trend.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях (5 обручей и 5 лент).

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

Азербайджан на этом турнире представляют Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.