Стали известны новые подробности по уголовному делу экс-депутата Гусейна Абдуллаева

23 апреля 2019 22:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском военном суде прошло очередное заседание по делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева, его матери Зейнаб Абдуллаевой, Габиба Ибрагимова, Халида Алиева, Намига Бабаева, Интигама Сулейманова, Парвиза Кязимова, Заура Гулиева и Назима Алиева, обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана

На заседании, прошедшем под председательством судьи Габиба Гасанова, были опрошены свидетели и гражданские истцы, сообщает во вторник Trend.

Сотрудники министерства по налогам Гошгар Бадирханов и Хаял Ахмедов, выступившие в качестве гражданских истцов, подтвердили свой иск и сообщили, что в результате уклонения от уплаты налогов Гусейн Абдуллаев недоплатил в государственный бюджет 23 миллиона 689 тысяч манатов.

По их показаниям, бывший депутат в период с 2011 по 2014 годы намеренно снизил в отчетности число сезонных рабочих OOO “Kenan S” и таким образом вместе с матерью сокрыл от налогообложения значительные суммы от выплаченной заработной платы.

Было также установлено, что Гусейн Абдуллаев вместе с матерью Зейнаб Абдуллаевой в период с 2011 по 2017 годы умышленно представили в налоговые органы декларации, в которых площадь земельного участка OOO Araz-SA, была указана гораздо меньше настоящей, в результате чего, государство недополучило земельный налог в размере 171,5 тысячи манатов.

Следующее заседание суда назначено на 25 апреля.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
В Азербайджане восстанавливают нарушенное пенсионное право сотен граждан
Общество 22:12
В Азербайджане проводится масштабная вакцинация домашних собак от бешенства
Общество 21:58
Минэкологии Азербайджана об аномальных холодах в стране в апреле
Общество 19:09
В Баку будет ограничено движение на двух улицах
Общество 17:55
Real TV получил бессрочную лицензию на вещание
Общество 17:54
Избраны новые члены Вещательного совета Общественного телевидения Азербайджана
Общество 17:36
Лента новостей
В Азербайджане восстанавливают нарушенное пенсионное право сотен граждан
Общество 22:12
Азербайджанский "Гранатовый сад" покажут в Казани (ФОТО)
Культура 22:07
На Марсе зафиксировали землетрясение
Другие страны 22:01
В Азербайджане проводится масштабная вакцинация домашних собак от бешенства
Общество 21:58
Недалеко от комплекса Версаль вспыхнул пожар (ВИДЕО)
Европа 21:42
Умерла самая пожилая автогонщица Германии
Европа 21:34
Нотр-Дам пришлось накрыть брезентом от дождя
Европа 21:25
Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже превысил 240 млн
Финансы 20:42
Италия может содействовать в создании интенсивных виноградников в Узбекистане
Бизнес 20:28