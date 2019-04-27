Сколько тратят туристы, приезжающие на Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан?

БАКУ /Trend/ - Каждый турист, приезжающий в Баку на Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, приносит стране минимум 1000 долларов дохода.

Об этом в субботу сказал Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По словам главы AzTA, приезжающие – это, как правило, состоятельные люди, фанаты гонок Формулы 1.

«В основном, они останавливаются в пятизвездочных, а определенная часть – в четырехзвездочных отелях, и в целом предпочитают объекты, находящиеся в центре города», - сказал Багиров.

Глава AzTA отметил, что обычно зрители Формулы 1 приезжают в Азербайджан на три дня: «Учитывая это, туристические компании на время проведения гонок Формулы 1 предлагают трехдневные пакеты, поэтому 90 процентов гостей остаются в Баку на этот срок».

Багиров добавил, что обычно приезжают болельщики, которые уже смотрели прежние гонки. Глава AzTA также добавил, что гонки Формулы 1 очень важны с точки зрения пропаганды туристических возможностей Азербайджана.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

Смотреть Гран При Азербайджана больше всего приезжают граждане России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАО и Финляндии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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