Сколько тратят туристы, приезжающие на Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан?

27 апреля 2019 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Каждый турист, приезжающий в Баку на Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, приносит стране минимум 1000 долларов дохода.

Об этом в субботу сказал Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По словам главы AzTA, приезжающие – это, как правило, состоятельные люди, фанаты гонок Формулы 1.

«В основном, они останавливаются в пятизвездочных, а определенная часть – в четырехзвездочных отелях, и в целом предпочитают объекты, находящиеся в центре города», - сказал Багиров.

Глава AzTA отметил, что обычно зрители Формулы 1 приезжают в Азербайджан на три дня: «Учитывая это, туристические компании на время проведения гонок Формулы 1 предлагают трехдневные пакеты, поэтому 90 процентов гостей остаются в Баку на этот срок».

Багиров добавил, что обычно приезжают болельщики, которые уже смотрели прежние гонки. Глава AzTA также добавил, что гонки Формулы 1 очень важны с точки зрения пропаганды туристических возможностей Азербайджана.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

Смотреть Гран При Азербайджана больше всего приезжают граждане России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАО и Финляндии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Программа второго дня гонок Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан
Общество 10:17
В Баку начинается второй день международных гонок Гран При Формулы 1
Общество 08:00
Определилась первая «тройка» второго свободного заезда гонок Формулы 1 в Баку
Общество 26 апреля 20:06
Еще одна авария на гонках Формулы 1 в Баку (ФОТО)
Общество 26 апреля 18:51
По причине аварии пилот остановил второй свободный заезд на Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО)
Общество 26 апреля 17:43
Во время квалификации FIA Formula-2 в Баку произошла авария
Общество 26 апреля 17:16
Лента новостей
Туркменистан наладил производство полиэтиленовых и полипропиленовых труб
Бизнес 10:49
ЕБРР и Зеленый климатический фонд предоставят кредит на строительство солнечной электростанции в Казахстане
Энергетика 10:44
Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян
В мире 10:41
Министр сельского хозяйства Саудовской Аравии посетит Туркменистан
Туркменистан 10:36
МГИМО примет на бесплатное обучение трех абитуриентов из Азербайджана
Общество 10:30
Филиал "Аджеми" банка ВТБ (Азербайджан) продолжит выплату по компенсациям в субботу
Финансы 10:24
В Азербайджане предлагают предоставить НБКО возможность осуществлять безналичные денежные переводы
Финансы 10:23
"КТК-Казахстан" закупает контрольно-измерительные приборы
Тендеры 10:21
"КТК-Казахстан" продлевает тендер на поставку запчастей к оборудованию
Тендеры 10:18