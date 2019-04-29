Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами слабый туман и морось. Юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-17, днем - 20-25 градусов тепла, в Баку ночью - 14-16, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность составит 50-60 процентов.

В районах Азербайджана ночью и утром местами ожидаются дожди. В предгорьях возможен град. Ночью и утром местами туман. Восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.