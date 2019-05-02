Почтовый оператор Азербайджан уже третий год участвует в глобальном проекте по е-коммерции

2 мая 2019 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Удачное географическое положение Азербайджана создало новые возможности для страны в плане превращения Баку в крупный транспортно-логистический центр, по доставке, посредством почтовых отправлений, товаров с международных электронных торговых площадок. Уже порядка трех лет осуществляется международный проект в области деятельности почтового оператора Азербайджана в качестве регионального транзитного почтового центра (HUB) оказывающего услуги межгосударственной электронной коммерции. С этой целью между ООО Azerpoct и авиакомпанией Silk Way подписан договор о сотрудничестве, который начал действовать с июля 2016 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на ООО, проект предусматривает доставку в Азербайджан товаров электронной коммерции, которые заказываются в Китае и перевозятся авиакомпанией Silk Way, а также их последующую обработку со стороны Azerpoct и дальнейшую отправку в страны СНГ или заказчикам в других государствах мира.

На основе договора, заключенного с Гонгконгской компанией, в течение первого квартала 2019 года транзитном центром в Баку было обработано 18,891 тысячи единиц почтовых отправлений и отправлено в 17 стран мира.

В то же время, на основе договора, подписанного между службой EMS, ООО Azerpoct и почтой Эстонии, быстрые почтовые отправления, приходящие из США и Германии, отправляются через Azerpoct в Россию.

В настоящее время в целях расширения деятельности по проекту ведутся переговоры с другими компаниями, работающими в Китае, Южной Корее и Сингапуре в качестве экспресс-перевозчиков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазара Ахундов)

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