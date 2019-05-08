В Азербайджане инвалидность получили 70 больных талассемией

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года 70 человек с заболеванием талассемия получили инвалидность, в том числе 29 – по степени инвалидности и 41 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В зависимости от степени заболевания этим лицам назначается инвалидность I, II и III степени.

Отметим, что в минувшем году 137 пациентам с талассемией была назначена инвалидность, а у 145 детей с талассемией были диагностированы проблемы со здоровьем.

Напомним, что восьмого мая отмечается Международный день талассемии. Талассемия – это тяжелое заболевание крови, передающееся по наследству от родителей к детям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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