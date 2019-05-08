В Азербайджане свыше 30 тыс. абитуриентов примут участие в приемных экзаменах

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 12 мая проведет приемный экзамен для поступающих по первой и четвертой группам специальностей вузов Азербайджана на 2019-2020 учебный год, сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамен будет проходить в 11 городах республики – Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамен начнется в 11:00, но режим пропуска в здание, где проводится экзамен, завершится в 10:45, поэтому на экзамен необходимо явиться на 15 минут раньше. После этого пришедшие участники на экзамен допускаться не будут. На экзамен надо приходить во время, которое указано на пропускном экзаменационном листе.

Экзамен будет длиться три часа.

При себе абитуриентам необходимо иметь оригинал документа, подтверждающего личность, и пропускной экзаменационный лист.

Абитуриенты в возрасте до 16 лет (не имеющие фотографии в удостоверении личности), вместе с другими документами, должны иметь справку со школы с наклеенной фотографией 3х4, которая заверена печатью школы.

В случае отсутствия одного из документов или несоответствия между ними абитуриент на экзамен допускаться не будет.

В отношении абитуриентов, у которых при входе в здание будут обнаружены мобильные телефоны, конспекты и другие вспомогательные средства, будет составлен акт, и они не будут допущены на экзамен.

В экзамене ожидается участие 32 173 абитуриентов - 27 225 по первой группе и 4948 - по четвертой группе специальности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.