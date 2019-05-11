Хошбахт Юсифзаде: Человек, лет 10-15 не посещавший Азербайджан, сегодня его не узнает

БАКУ /Trend/ - Сегодня достижений Азербайджана не перечесть. Как говорится, человек, лет 10-15 не посещавший Азербайджан, сегодня его не узнает. Обновился не только Баку, но и все районы.

Об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде во время выступления на торжественной церемонии, посвященной 96-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева.

«Всем вам известно, что когда великий лидер вернулся к власти, экономическое положение в республике было очень тяжелым, и поправить его за короткий срок не представлялось возможным. Но господин Гейдар Алиев знал, что для улучшения экономического положения Азербайджана необходимо развивать нефтяную промышленность. Поэтому все свои усилия он направил в нефтяную промышленность. Президент Ильхам Алиев говорил здесь о «Контракте века». В нынешнем году «Контракту века» исполнится 25 лет. Этот контракт дался отнюдь нелегко, в 1994 году мы полтора месяца находились в Хьюстоне, преодолели немало трудностей, чтобы он был подписан так, как мы того хотели. Этот контракт действительно является гениальным творением Гейдара Алиева. Хочу отметить три момента, связанных с контрактом. Во-первых, после его подписания все государства, все компании поняли, что Азербайджан - стабильная страна, и здесь можно работать. Неслучайно после этого было подписано еще 34 контракта. Во-вторых, самое большое значение «Контракта века» заключалось в том, что в 1997 году уровень добычи нефти в Азербайджане достиг 9 миллионов, а в 2010 году – 51 миллиона тонн. Хочу сказать, что все это – результат заслуг Гейдара Алиева. На сегодняшний день на месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» добыт 481 миллион тонн нефти, из которых 279 миллионов тонн – прибыльная нефть. Та самая прибыльная нефть, которая обеспечила сегодняшнее развитие Азербайджана.

Вторым гениальным творением великого лидера стал нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Хочу привести цифры: из 503 миллионов тонн нефти, транспортированных из Азербайджана за рубеж, 383 миллиона тонн были поставлены по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Не будь этого трубопровода, как бы нефть могла поставляться за рубеж?

«Шахдениз» - третье крупное произведение Гейдара Алиева. Были люди, которые препятствовали и проекту «Шахдениз». Однако под руководством господина Гейдара Алиева он также был реализован. Сейчас мы всюду видим плоды этого проекта», - сказал Хошбахт Юсифзаде.

Академик отметил, что путь великого Гейдара Алиева сегодня продолжает Президент Ильхам Алиев.

«Господин Ильхам Алиев успешно продолжает стратегию, основу которой заложил господин Гейдар Алиев. Сегодня достижений Азербайджана не перечесть. Как говорится, человек, лет 10-15 не посещавший Азербайджан, сегодня его не узнает. Обновился не только Баку, но и все районы. Сколько дорог проложено, сколько школ и медицинских учреждений построено. Выполнение такой работы за короткий срок – действительно большое достижение. Большое развитие получила и сама нефтяная промышленность. Южный газовый коридор, TANAP, нефтеперерабатывающий завод «STAR», новые заводы в Сумгайыте – это достижения в нефтяной промышленности. Все это осуществлено под руководством Ильхама Алиева. Господину Ильхаму Алиеву прекрасно известны трудности в нефтяной промышленности, так как он 10 лет работал с нами плечом к плечу. Поэтому он всегда относится к нефтяникам с вниманием и заботой. Да ниспошлет Аллах ему долголетия и здоровья во имя дальнейшего прогресса Азербайджана», - добавил Хошбахт Юсифзаде.

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