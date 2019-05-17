В Азербайджане определен размер госпошлины для аккредитации учебных заведений

17 мая 2019 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определен размер государственной пошлины для аккредитации учебных заведений.

Как сообщает в пятницу Trend, данный вопрос нашел отражение в поправках в закон «О государственной пошлине», вынесенных на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно поправкам, для прохождения аккредитации учебными заведениями будет взиматься государственная пошлина, размер которой будет отличаться в зависимости от их статуса и уровня.

Государственная пошлина для аккредитации дошкольных образовательных учреждений установлена в размере 3000, для общеобразовательных учреждений – 5000, внешкольных учебных заведений – 7000, учреждений профобразования – 10 000, ссузов (колледжей) – 15 000, вузов – 20 000, дополнительных учебных заведений – 15 000, других учреждений, осуществляющих образовательную деятельность - 15 000 манатов.

Изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Талех Агавердиев)

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