В воскресенье в Баку сохранится солнечная погода

18 мая 2019 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, осадков не ожидается, местами прогнозируется туман, умеренный южный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем 24-28, в Баку ночью 17-19, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются дожди, местами ливневого характера, возможен град. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 13-18, днем 29-34 тепла, в горах ночью 10-15, днем 17-22 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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