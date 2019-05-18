В рамках третьего дня Чемпионата Европы в Баку проходят выступление групповых команд в упражнениях с пятью лентами (ФОТО)

18 мая 2019 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку в рамках третьего дня соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике проходят выступление групповых команд в упражнениях с пятью лентами, сообщает Trend.

Сегодня уже определились финалистки в индивидуальной программе упражнений с булавами и лентой. В завершении соревнований будут объявлены имена победителей в командном зачете (по общим оценкам взрослых гимнасток и юниорок, выступающих в программе групповых упражнений) и в многоборье групповых упражнений.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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