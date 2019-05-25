Для транспортировки болельщиков финала Евролиги УЕФА в Баку будут курсировать 450 автобусов

25 мая 2019 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящим финалом Европейской лиги УЕФА Бакинское транспортное агентство переходит на усиленный режим работы.

Об этом сказал в субботу пресс-секретарь агентства Маис Агаев, сообщает Trend.

По словам Агаева, в связи с этим под руководством агентства создан координационный совет.

Он отметил, что для комфортной и безопасной транспортировки болельщиков между 12-ю пунктами в городе будут курсировать 450 автобусов.

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов)

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