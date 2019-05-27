В Азербайджане 2 июня пройдет выпускной экзамен

27 мая 2019 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Второго июня для выпускников общеобразовательных школ Баку, Ширвана, Нахчыванской АР пройдет выпускной экзамен на базе общего среднего образования (9 лет).

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Учащиеся, которые будут участвовать в выпускном экзамене, смогут распечатать пропускной лист на экзамен, пройдя по ссылке http://eservices.dim.gov.az/sagirdBV/

(Текст: Кямаля Сеидова)

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