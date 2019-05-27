Сотни семей в Азербайджане получат финансовую помощь от государства

27 мая 2019 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для исполнения соответствующего указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжаются работы по выдаче единовременных выплат наследникам шехидов в размере 11 тысяч манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, по всем решениям, принятым до сегодняшнего дня Комиссией при министерстве труда и социальной защиты населения, наследники шехидов уже получили единовременную помощь.

Решение о выделении такой помощи 1787 наследникам 1088 шехидов, принятое на очередном заседании комиссии, передано вместе со списком наследников соответствующим структурам, и в течение семи рабочих дней средства будут переведены на их банковские счета. После этого, на телефоны наследников, указанные, при подаче документов в нотариальные органы, будут высланы СМС-уведомления.

В настоящее время право на получение единовременной помощи имеют наследники 12268 шехидов. Приняты соответствующие решения по 14481 наследнику 9785 шехидов, что означает выполнение программы по обеспечению выплаты единовременной финансовой помощи наследникам шехидов на 80 процентов.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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