В Шамахинском районе ожил грязевой вулкан

БАКУ /Trend/ - В Шамахинском районе произошло извержение грязевого вулкана.

В результате извержения, которое произошло ночью в районе села Даг Гейляр, местность вокруг вулкана оказалась покрытой жидкой глиной, выброшенной из недр земли. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-секретаря министерства экологии и природных ресурсов Ираду Ибрагимову:

“Наши сотрудники в настоящее время находятся на месте извержения и исследуют обстановку. По итогам исследований мы выступим с заявлением", - сказала Ибрагимова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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