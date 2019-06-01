В Азербайджане учреждено общественное движение «Волонтеры дипломатии»

БАКУ /Trend/ - В министерстве иностранных дел Азербайджана состоялось мероприятие, связанное с учреждением общественного движения «Волонтеры дипломатии».

Как сообщает в субботу Trend, открывая мероприятие, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов рассказал о создании группы волонтеров из студентов различных местных высших учебных заведений, подчеркнул внимание, оказываемое главой государства студентам, отметил, что «Волонтеры дипломатии» будут привлечены к предстоящим крупномасштабным и важным для государства мероприятиям, для молодого поколения будут созданы возможности приобретения нового опыта.

Поделившись с молодежью своим личным опытом, заместитель министра порекомендовал каждому представителю молодежи, носящему имя «волонтера дипломатии», придавать важное значение образованию, обладать информацией об Азербайджане, истории страны, ее роли в системе международных отношений, проводимой ею внешней политике и др. Было подчеркнуто, что патриотическая и интеллектуальная молодежь является будущим страны.

Выступивший заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что Президент Ильхам Алиев проявляет внимание и заботу о молодежи. Завотделом отметил, что осуществляемая главой государства молодежная политика находит свое отражение в законе «О волонтерской деятельности».

Обращаясь к молодежи, Хикмет Гаджиев назвал каждого представителя молодежи, осуществляющего волонтерскую деятельность, «добровольным послом» и отметил, что на долю именно этой молодежи выпадает ответственность по достойному представлению Азербайджана. Заведующий отделом, ссылаясь на обращение главы государства к молодежи, подчеркнул, что патриотизм, преданность традициям государства являются главным долгом и обязанностью каждого молодого человека. Он также призвал молодежь быть осведомленными о новшествах в области информации. Хикмет Гаджиев также проинформировал молодежь о независимой внешней политике, осуществляемой под прямым руководством главы государства, а также о достигнутых страной успехах.

Затем были даны ответы на вопросы, интересующие «Волонтеров дипломатии» - студентов Бакинского государственного университета, Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, Азербайджанского университета языков, Университета АДА и Азербайджанского государственного экономического университета.

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