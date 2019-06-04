В Азербайджане 9 июня в сдаче экзамена примут участие свыше 40 тысяч девятиклассников

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) девятого июня проведет второй тур выпускного экзамена для учащихся девятых классов средних общеобразовательных учреждений Гянджи, Лянкярана, Нафталана, Шеки, Сумгайыта, Абшеронского, Агдамского, Агсуинского, Астаринского, Бардинского, Билясуварского, Дашкесанского, Геранбойского, Гекгельского, Имишлинского, Кюрдамирского, Огузского, Габалинского, Саатлинского, Сабирабадского, Шабранского, Шамахинского, Самухского, Тертерского, Хачмазского, Евлахского и Зардабского районов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

В этот день в сдаче экзамена примут участие 40 234 девятиклассников.

Пропускной экзаменационный лист можно распечатать в интернете.

Экзамен начнется в 11:00, и продолжится три часа.

За 15 минут до начала экзамена – в 10:45 пропускной режим завершится. Пришедшие позднее указанного в пропускном экзаменационном листе времени не будут допущены в здание, где проводится экзамен.

Пришедшие на экзамен, должны иметь при себе пропускной экзаменационный лист, оригинал документа, подтверждающего личность.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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