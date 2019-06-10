В Азербайджане будут созданы круглосуточные центры социального ухода еще в 30 районах

10 июня 2019 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По распоряжению Президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе" от 1 июня 2019 года, будут созданы круглосуточные центры ухода еще в 30 районах.

Центры организуются специализированными неправительственными организациями на основе заказов министерства, в рамках соответствующих проектов, передает Trend со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

В них будут оказываться круглосуточные реабилитационные услуги детям с тяжелыми условиями проживания, в том числе с ограниченными физическими возможностями, с целью обеспечения их социальными услугами и предотвращения попадания в государственные детские учреждения.

Будут проводиться работы по развитию различных навыков детей, созданы различные кружки, с учетом их интересов и возможностей. Для полезного времяпровождения будут организованы различные культурные мероприятия, экскурсии, походы в развлекательные центры.

Отметим, что в настоящее время на основе заказов министерства круглосуточные центры ухода организованы в 28 районах. Благодаря распоряжению президента от 1 июня 2019 года, в дальнейшем такие центры начнут работать уже в 58 районах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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