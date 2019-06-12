В Азербайджане упрощена процедура присвоения научных званий и степеней (ЭКСКЛЮЗИВ)

12 июня 2019 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Положения о присвоении научных званий и степеней, утвержденные Президентом Ильхамом Алиевым, упростили эти процедуры. Все препятствия уже устранены.

Об этом, эксклюзивно Trend , сказал в среду вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам науки и образования, академик Иса Хабиббейли.

По его словам, утвержденные положения о присвоении научных званий и степеней являются еще одним успехом образовательной политики, проводимой на государственном уровне: "Следует признать, что утвержденное в 2006 году положение было видоизмененной версией документа времен СССР, ныне утвержденныйый является первым таким документом принятым во время независимости".

Отметив существенные изменения в положениях, Хабиббейли сказал, что важнейшим среди них является упрощение процедуры оформления диссертаций: "В то же время сделаны шаги в направлении упрощения процедуры реализации. Например, до этого докторские диссертации представлялись Высшей аттестационной комиссии (ВАК) дважды. Это было полностью формальным этапом и во вред докторантам. А согласно этому положению, докторская диссертация после защиты будет представлена ВАК только раз. Кроме этого, иногда название ведущего учреждения, определенного для диссертанта записывалось в документах формально. И эта формальность устранена нынешним положением".

Хабиббейли отметил, что в новом положении сделаны изменения по поводу импакт-фактора журналов для публикаций диссертантов:

"До этого для публикации диссертантами своих статей назначались журналы с импакт-фактором высшей степени. А это было практически невозможно в научной и в особенности социальной и гуманитарной сферах. Этот фактор, косвенно, вел к мошенничеству и волоките. Сейчас степень импакт-факторов журналов понижена в соответствии с нынешней реальностью. Это новшество облегчает диссертантам публикацию статей и искоренит мошенничество. В целом, упрощение процедур и формальностей, устранение препятствий даст стимул началу нового этапа в подготовке научных кадров, высококвалифицированных специалистов в нашей стране", - подытожил вице-президент НАНА.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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