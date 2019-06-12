В Азербайджане пройдет пробный экзамен для поступающих на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 14 июня проведет пробный экзамен для лиц, желающих поступить на госслужбу, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Пробный экзамен пройдет по группам AA, AB, AC, BA, BB.

Экзамен начнется в 14:30, и будет проходить по адресу: ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Онлайн-регистрация для участия в экзамене завершится 14 июня в 13:00 часов.

Пройти регистрацию можно на сате ГЭЦ:

http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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