На «последнем звонке» в школах Баку будут участвовать сотрудники дорожной полиции

13 июня 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В день «последнего звонка» Государственное управление дорожной полиции города Баку и районные отделения Государственной дорожной полиции будут работать в усиленном режиме, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление.

Дорожная полиция предупредила все средние школы, наклеив обращения на входные двери зданий.

В обращении дорожная полиция просит родителей не давать автомобили выпускникам, и чтобы они, в свою очередь, не управляли автомобилями родителей и близких родственников без их разрешения: «Это чревато привлечением к административной ответственности».

Кроме того, в большинстве средних школ Баку на «последнем звонке» будут участвовать сотрудники ГУДБ Баку, так и районных отделений дорожной полиции, которые поздравят выпускников от имени руководства ГДП, а также проведут просветительские беседы по безопасности дорожного движения.

В день «последнего звонка» сотрудники дорожной полиции будут контролировать территории всех школ, и незамедлительно принимать шаги при допущении негативных случаев.

Дорожная полиция просит водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения

Отметим, что «последний звонок» во всех школах Баку пройдет 14 июня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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