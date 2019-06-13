Иностранцы смогут посетить заповедник «Янардаг» по новым ценам – госагентство по туризму

13 июня 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С первого августа вход в Государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг» для иностранных туристов будет стоить девять манатов.

Об этом во время медиатура в заповедник сказал журналистам председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, сообщает в четверг Trend.

«Для местных туристов вход будет стоить два маната, для студентов – один манат, а для школьников вход будет бесплатным», - сказал Нагиев.

Председатель Агентства добавил, что для туркомпаний, организующих поездки в заповедник, и заключившие в связи с этим долгосрочные контракты, будут применяться старые цены.

Нагиев добавил, что в течение дня заповедник «Янардаг» посещают 500-700 туристов: «Сегодня наблюдается динамика роста туристов. Местное население также очень любит посещать это место».

Нагиев считает, что для роста числа посетителей необходимо продолжать пропаганду: «В отелях, туристических информационных центрах будет размещаться информация о «Янардаге»».

Напомним, что 12 июня состоялось открытие капитально отремонтированного и восстановленного Государственного историко-культурного и природного заповедника «Янардаг».

В открытии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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