Ильгар Мурадов: Нигде в мире не придается такого значения культуре и искусству, как в Азербайджане (ВИДЕО)

13 июня 2019 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нигде в мире не придается такого значения культуре и искусству, как в Азербайджане. В этом и заключается одна из особенностей политики Президента Ильхама Алиева. Наряду со всеми сферами глава государства всегда уделяет большое внимание культуре. В Азербайджане люди искусства окружены и материальной, и духовной заботой.

В рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" певец Ильгар Мурадов, недавно удостоенный звания народного артиста Азербайджана, в интервью Trend отметил важность, которую государство придает этой сфере, и выразил признательность главе государства за почетное звание: «Я очень счастлив, потому что действительно завоевал любовь народа, это и есть мое самое большое достояние. Отношение людей, забота государства очень приятное чувство, вызывающее гордость, и заставляющее быть ответственным. Я и впредь буду служить народу, государству, стараться шире пропагандировать нашу музыку. Ни в одной стране не проявляется такая забота к искусству, как у нас. Эта забота на самом высоком уровне оказывается со стороны Фонда Гейдара Алиева. Все видят, на каком уровне в мире пропагандируется наша национальная музыка. Пользуясь возможностью, хочу еще раз выразить глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Несколько дней меня не было в Азербайджане. И по возвращению я не переставал благодарить страну, государство за условия, созданные для нас. Где еще можно встретить такую свободу, комфорт, развитие и красоту? Тот, кто хоть раз побывал в Азербайджане проездом, хочет приезжать к нам еще и еще. Поэтому эту свободу и это государство должен любить и беречь каждый из нас».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале АМИ Trend.

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