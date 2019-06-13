Процесс рассмотрения обращений о признании дипломов временно приостанавливается.

13 июня 2019 18:04 (UTC+04:00)

Баку / Тренд/ - Процесс рассмотрения обращений в связи с признанием специальностей иностранных вузов и проверка на эквивалентность (нострификацию) приостанавливается с 1 июля до 31 августа. Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования, это связано с тем,что в летний период большинство иностранных вузов и соответсвующих структур приостанавливают деятельность. Рассмотрение обращений возобновится 1 сентября и будет проводится по принципу очередности. В указанный период, в виде исключения, могут обращаться лица, проходящие действительную военную службу. Эти граждане могут писать на электронную почту по адресу: info@ani/edu.gov.az.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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