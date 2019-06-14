В Азербайджане пройдет приемный экзамен по I и IV группам специальностей

14 июня 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 23 июня проведет приемный экзамен для I и IV групп специальностей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Абитуриенты могут распечатать пропускной экзаменационный лист с сайта ГЭЦ

Для участие в экзамене абитуриенту необходимо иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность и и экзаменационный пропуск.

Абитуриенты, не имеющие фотографии на удостоверении личности, вместе с должны также представить справку с фотографией 3х4, выданную школой, и заверенную печатью.

В случае отсутствия одного из документов или несоответствия между ними абитуриент на экзамен допущен не будет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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