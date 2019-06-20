Минтруда: в Азербайджане резко вырастут зарплаты свыше 2-х миллионов человек

20 июня 2019 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend / - Заявление Президента Ильхама Алиева, о том, что этот год будет кардинально отличаться от всех предыдущих с точки зрения социального развития, раз за разом находит свое подтверждение. Реализуемый в настоящее время социальный пакет Президента, эффективно способствует росту благосостояния населения. Подписанные 18 июня 2019 года распоряжения Президента способствуют резкому увеличению, заработной платы, как минимальной, так и работников и служащих различных госструктур.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты населения. В нем отмечается, что повышение минимальной заработные платы с 1 сентября текущего года повысятся до 40% и достигнут 250 манатов, что в свою очередь повысит уровень прожиточного минимума до 180 манатов (на 40%). За текущий год это уже второе значительное повышение заработных плат по распоряжению Президента.

Напомним, что в начале текущего года, по распоряжению Президента от 8 февраля 2019 года, минимальная заработная плата выросла со 130 до 180 манатов. Теперь этот показатель вырос до 250 манатов.

Это, безусловно, говорит о значительной поддержке населению со стороны государства и успехе социальной политики.

В настоящее время по покупательной способности минимальной заработной платы Азербайджан на втором месте среди стран СНГ.

Вкупе с предыдущим повышением минимального размера пенсий до 200 манатов, повышения зарплат и пособий этого года, инициированные Президентом Ильхамом Алиевым, существенно улучшили материальное положение свыше 2,1 миллиона граждан, говорится в сообщении министерства

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