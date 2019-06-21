В Минске в рамках II Европейских игр прошел День Азербайджана (ФОТО)

21 июня 2019 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Минске в рамках вторых Европейских игр состоялся День Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта.

В презентации с участием делегации. Возглавляемой вице-президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиза Гусейнзаде, была представлена национальная азербайджанская кухня.

На мероприятии выступила заслуженная артистка Тунзаля Агаева, исполнившая национальные, эстрадные песни и песни азербайджанских композиторов, выступил танцевальный ансамбль "Yallı".

Отметим, что в ходе вторых Европейских игр будут разыграны 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Соревнования по восьми видам спорта будут классификационными для XXXII летних Олимпийских игр «Токио -20202».

Соревнования по дзюдо и боксу пройдут на уровне Чемпионатов Европы.

Азербайджан представлен 82 спортсменами.

В рамках Игр в столицу Беларуси ожидается прибытие свыше четырех тысяч спортсменов, около двух тысяч тренеров и персонала, которые представят официальные делегации 50 европейских НОК.

В Минск ожидается приезд свыше одной тысячи представителей СМИ, более 100 президентов и генсеков европейских федераций по различным видам спорта, министры спорта континентальных государств, более 250 представителей и сотрудников штаб-квартиры Европейского олимпийского комитета (ЕОК), президенты и генсеки НОК континентальных стран, президенты, премьеры и официальные лица европейских государств

Напомним, что первые Европейские игры в Баку состоялись 12-28 июня 2015 года в Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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