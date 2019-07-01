В Азербайджане с сегодняшнего дня начинаются экзамены по способностям для пятой группы

1 июля 2019 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана приступает к проведение экзаменов по способностям для пятой группы (60, 61, 62 комиссии физкультурного направления и 14 комиссий направления изобразительного искусства (по специальности дизайн)), передает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Согласно информации, экзамены будут проводиться с первого по 14 июля. Абитуриенты, которые примут участие в экзаменах, могут напечатать "лист пропуска на экзамен" через эту ссылку.

Регистрация по остальным комиссиям, входящим в пятую группу проводится до третьего июля. Абитуриенты, не прошедшие регистрацию, не смогут участвовать на экзамене по способностям.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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