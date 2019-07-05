В Азербайджане начался перевод студентов из одного вуза в другой

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается электронный прием документов по переводу студентов из вузов страны и зарубежных вузов или переводу с одной специальности на другую, а также перевод студентов колледжей, находящихся в Азербайджане, и обучающихся по уровню магистратуры, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

Прием документов на портале transfer.edu.az продолжится до 20 июля.

Напомним, что перевод студентов из одного вуза в другой или смена специальности осуществляются по согласованию с министерством образования во время зимних или летних каникул.

Баллы, набранные студентом на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, должны быть не меньше минимального проходного балла по соответствующей специальности высшего учебного заведения на год приема студента в вуз. Специальности, по которым студенты приняты и на которые хотят перевестись, должны входить в одну группу специальностей, определенную Государственным экзаменационным центром.

Не допускается перевод студентов из неаккредитованных высших учебных заведений зарубежных стран и получающих заочное образование в других странах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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