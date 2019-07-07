В Азербайджане прошел приемный экзамен в вузы по II и III группам специальностей

7 июля 2019 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в воскресенье провел приемный экзамен по II и III группам специальностей вузов Азербайджана на 2019-2020 учебный год, сообщает Trend.

Экзамен прошел в 11 городах республики – Баку, Ныхчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Сотрудники ГЭЦ, эксперты в 16:00 в прямом эфире на странице ГЭЦ в Facebook и Youtube канале подробно разъяснят правильные ответы экзаменов.

С 8 июля в Центре начнется обработка экзаменационных протоколов, листов и карт с ответами.

Результаты экзаменов планируется объявить 22 июля.

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