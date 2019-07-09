В Азербайджане прошел трехдневный детский лагерь-слет "Вернем зубров в нашу природу!” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках программы "Реинтродукция зубров в Азербайджане"с третьего по пятое июля был организован очередной экологический летний лагерь под девизом "Вернем зубров в нашу природу!”. Среди организаторов лагеря, Общественное объединение IDEA, Фонд молодежи Азербайджана, министерство образования и представительство Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Азербайджане, а также Исполнительная власть Исмаиллинского района, передает Trend со ссылкой на Общественное единение IDEA

В мероприятии приняли участие около 60 школьников из Талыстана, Тирджана, Кейвянди, Джюлян и других сел Исмаиллинского района.

Целью организации экологического летнего лагеря «Вернем зубров в нашу природу!» является осведомление школьников о важности реинтродукции зубров в их исторических места обитания, а также воспитание у детей чувства любви к природе.

В первый день лагеря участникам была предоставлена обширная информация об образе жизни, ареале реинтродукции и среде обитания зубра. Школьники также приняли участие в семинарах, посвященных проекту реинтродукции этого редкого животных, с целью его возвращения в природу, и в том числе, в разных экологических исследованиях и конкурсах.

На второй день участники посетили Шахдагский национальный парк в Исмаиллинском районе. На экскурсии дети ознакомились с богатым биологическим разнообразием национального парк, посетили территорию комплекса, устроенного для безопасной адаптации зубров после реинтродукции.

На третий день был организована экскурсию к озеру Нохур.

В заключение участникам были вручены сертификаты и памятные подарки.

Общественное обединение IDEA, совместно с министерством экологии и природных ресурсов и представительством WWF в Азербайджане проводят масштабные меры по охране и просвещению на предмет реинтродукции кавказских зубров в азербайджанскую природу.

Отметим, что, в рамках программы в мае в страну было завезено из зоопарков Франции и Бельгии 12 голов кавказского зубра, давно исчезнувшего в природе. В Исмаиллинском отделе Национального парка Шахдаг отведена специальная территория для них. После адаптации животные будут выпущены в дикую природу. Планируется завезти еще 8 голов диких быков.

По инициативе Общественного объединения IDEA, начиная с 2014 года ежегодно на регулярной основе, организуются лагеря на тему охраны окружающей среды и расширения биоразнообразия. За это время в лагерях приняли участие более 500 школьников из Исмаиллинского, Сальянского, Нефтчалинского, Геранбойского, Самухского, Гахского, Шекинского, Масаллинского, Джалилабадского, Ярдымлинского, Лянкяранского, Астаринского, Гейгельского и Лерикского районов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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